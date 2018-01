Santos x São Caetano: em jogo, a vantagem para a decisão O Santos dá o penúltimo passo para conquistar seu 16.º título paulista, neste domingo, às 16 horas, contra o São Caetano, no Morumbi, com um objetivo bem claro: vencer para não entrar pressionado no segundo jogo, no próximo domingo, após a viagem à Venezuela, onde enfrentará o Caracas, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, na quarta-feira. Os dois empates por 0 a 0 e as fracas atuações nas semifinais com o Bragantino ainda não foram esquecidos pelos jogadores santistas, que se sentem na obrigação de dar uma resposta na partida deste domingo. Reconhecem que a vantagem dos dois empates não pode ser desprezada, porém sabem que agora, ao contrário do jogo contra o Bragantino, não basta se defender porque não terão pela frente um adversário defensivo. "É importante uma vitória no primeiro jogo, mas não podemos nos esquecer que a decisão será em duas partidas. Não é preciso entrar em campo pensando em decidir logo na primeira", disse Antonio Carlos. Depois que o São Caetano despachou o São Paulo com uma goleada em pleno Morumbi, o Santos passou a encarar o jogo da final de outra forma, sem se sentir na obrigação de vencer por estar enfrentando um time pequeno, mesmo sabendo ser superior. "Quando chega para decidir, o Santos é sempre favorito", afirmou Antonio Carlos. Nos dois treinos com bola da semana, Luxemburgo valorizou o ensaio de cobrança de escanteios e de faltas próximas à área, mandando Antonio Carlos, Adailton e Cléber Santana, seus melhores cabeceadores, se enfiarem entre os zagueiros adversários. O resultado foi tão bom que ele contrariou o velho hábito de fazer suspense com a escalação do time. O técnico antecipou, na sexta-feira à noite, que Dênis está confirmado no lugar de Pedro e Rodrigo Tabata no de Rodrigo Tiuí. Com o retorno de Dênis, Luxemburgo pretende deixar o time mais forte no apoio pela direita, embora com a saída de Pedro perca um bom finalizador de fora da área. A entrada do meia Rodrigo Tabata, improvisado como atacante, é para a equipe ficar mais forte no meio-de-campo, com um jogador leve e de muita movimentação. Pelo que mostrou nos treinos de quinta e sexta-feira, Marcos Aurélio vai atuar mais pelo meio, para prender dois zagueiros do adversário. Tabata vai ser o jogador do meio que vai ficar mais perto de Marcos Aurélio, abrindo espaço para a chegada de Zé Roberto e Cléber Santana. Mas o principal motivo de sua escalação é evitar que a marcação sobre Zé Roberto seja tão rigorosa, a ponto de anular o principal jogador de criação do time, como aconteceu nas duas partidas diante do Bragantino. Comendo pelas beiradas O São Caetano surpreendeu o São Paulo quando todos apontavam o time do Morumbi como favorito. Então, para quê mudar? Os jogadores e a comissão técnica fazem questão de assumir a condição de "zebra" nas finais diante do Santos. Isso, no entanto, não fará com que o time fique apenas se defendendo. ?Falei muito com os jogadores durante a semana que não podemos ficar só atrás nos defendendo. Não é fácil segurar o sufoco de um time tão técnico e de qualidade como o Santos?, disse o técnico Dorival Júnior. Ele voltou a pedir ?iniciativa? de seus comandados e atenção redobrada na marcação. Júnior também avisou também que não fará nenhuma marcação individual, mesmo porque ?são vários jogadores que nos preocupam, como o Zé Roberto e o Tabata?. Mas fez questão de lembrar que a decisão do título não vai acabar neste jogo: ?Estamos em uma decisão de 180 minutos, como já aconteceu nas semifinais diante do São Paulo.? O técnico só vai decidir a escalação do time no dia do jogo. A maior dúvida é sobre o substituto de Canindé, que está suspenso: os volantes Ademir Sopa e Marabá, além do meia Leandro Lima, disputam a posição. Galiardo fica com a vaga de Gleydson, que também cumprirá automática. SÃO CAETANO x SANTOS São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Thiago, Maurício e Triguinho; Luiz Alberto, Galiardo, Marabá (Ademir Sopa ou Leandro Lima) e Douglas; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Santos - Fábio Costa; Denis, Adailton, Antonio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Rodrigo Tabata e Marcos Aurélio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Horário - 16 horas. Local - Morumbi.