Santos x Vasco vale vaga na semifinal Dentro do quadro de forte equilíbrio comprovado nas fases anteriores, começa neste sábado à tarde, as quartas-de-final da 34ª Copa São Paulo de Juniores. O Santos enfrenta o Vasco, às 15 horas, em Leme, no interior paulista. Os outros três jogos serão disputados domingo. O Santos tem a vantagem de continuar na sede inicial, em Leme, quando liderou o Grupo G, com sete pontos, resultado de duas vitórias e um empate. Nas oitavas-de-final, ainda em Leme, empatou com o Atlético-PR, por 3 a 3, garantindo a vaga na cobrança de penalidades máximas: 3 a 2. O Vasco, na primeira fase, liderou o Grupo E, em Serra Negra, também somando sete pontos. Nas oitavas-de-final superou o Rio Branco, em Americana, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o time carioca venceu, por 1 a 0, na prorrogação. Como na fase anterior, em caso de empate no tempo normal haverá prorrogação de 30 minutos, com dois tempos iguais. Caso persista a igualdade, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. O jogo será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou, nesta sexta-feira, que o Santo André mandará em casa, no estádio Bruno José Daniel, o jogo diante do Cruzeiro, que seria disputado em Suzano. O time do ABC eliminou o favorito São Paulo na primeira fase e depois passou pelo Botafogo Carioca, por 1 a 0. Este confronto está confirmado para domingo, às 15 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Confira a relação dos jogos das quartas-de-finais: Sábado - 18/01 Jogo 10 - 15 horas - Vasco-RJ x Santos-SP - Leme (ESPN) Domingo - 19/01 Jogo 9 - 15 horas - Palmeiras-SP X Vitória-BA - Taubaté (ESPN); Jogo 12 - 15 horas - Cruzeiro-MG x Santo André-SP - Santo André (Rede Vida) Jogo 11 - 18 horas - Inter de Limeira-SP x Avaí-SC - Limeira (ESPN).