Santos zomba de espanhóis por Robinho Robinho vai para a Espanha. A informação, mais uma vez divulgada nesta quarta-feira pela imprensa espanhola, desta vez foi motivo de ironias por parte de assessores do Santos. Inclusive, os mais próximos do presidente Marcelo Teixeira nem passam mais a ele essas notícias. O dirigente santista fica muito irritado quando toma conhecimento de informações como as publicadas pelo Diário Ás, afirmando que o atacante irá se apresentar dentro de três semanas no Real Madrid, deixando o Santos no meio da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. "O Ás não foi o jornal que publicou a notícia de que Robinho estaria em março no Real Madrid?", perguntou um desses assessores, que pediu para não ser identificado, pois a saída do atacante não é um assunto a ser comentado na Vila Belmiro. A intenção clara era de tirar o crédito da informação até porque ninguém acredita que Teixeira irá liberar o maior ídolo da torcida nos próximos meses. Marcelo Teixeira já disse que só negocia Robinho depois da Copa do Mundo, mas pode até mesmo antecipar a saída para o início do ano, pois as pressões que recebe de Vágner Ribeiro, procurador do atleta, são muito grande. Robinho e seus pais também estão convencidos de que é melhor deixar a Vila Belmiro em julho e o atacante repete seu batido discurso com cada vez menos ênfase. Robinho continua falando que está bem no Santos, que pretende conquistar títulos, especialmente a Libertadores, mas já não diz que pretende cumprir seu contrato até o fim. Ao contrário, procura atribuir a Deus o seu destino. "O futuro a Deus pertence", repete. A garantia que o Santos tem para ficar com o atleta até o final de 2008 é a multa rescisória no valor de US$ 50 milhões. Mas Teixeira sabe que é difícil manter descontente no elenco um jogador do nível de Robinho. Ao mesmo tempo, está pressionado pela eleição de dezembro, que irá escolher o novo presidente. Liberar o ídolo agora significa uma derrota de seu grupo quase certa nas urnas. Robinho pode também se cansar de tudo e decidir permanecer na Vila até o fim de seu contrato, quando poderá sair com todo o dinheiro envolvido na transação sem deixar nada ao clube, que tem direito a 60% da sua multa contratual. Esse é outro fator que está sendo analisado e a situação pode levar ao impasse: ou o Santos pega sua parte agora, ou fica sem nada em 2008.