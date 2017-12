Sanz diz que já tem Emerson e quer Adriano para o Real O candidato à presidência do Real Madrid, Lorenzo Sanz, anunciou nesta quinta-feira que fechou acordos, "tanto com os clubes como com os jogadores", com o brasileiro Emerson, o argentino Fernando Gago, o inglês Michael Carrick, o holandês Boulahrouz e o italiano Gianluca Zambrotta. Segundo Sanz, todos jogarão na equipe espanhola se ele vencer a eleição marcada para o dia 2 de julho. O candidato afirmou ainda que a lista de reforços não é definitiva, e que contratará mais jogadores como, por exemplo, "o atacante brasileiro da Inter, Adriano, com quem negociaremos a partir de segunda-feira". Ele explicou ainda que Emerson joga em uma posição "que temos que reforçar", destacando as 76 partidas que o volante realizou pela seleção brasileira e sua experiência. Sanz deixou claro que os acordos com os cinco jogadores foram acertados com a autorização dos clubes e dos atletas, "não como outros candidatos, que vendem fumaça e colocam a Fifa em alerta com denúncias vazias". O dirigente confirmou que, se vier a ser o presidente do Real Madrid, o diretor-esportivo do Sevilha, Monchi, será incorporado à nova comissão técnica, que terá Vicente Del Bosque como técnico. "Ambos foram consultados sobre os cinco jogadores e deram sinal verde".