São Bento amplia vantagem na A-3 Mesmo sem vencer, o São Bento ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série A-3. O tradicional time de Sorocaba empatou com o XV de Novembro, em Piracicaba, por 2 a 2, mas levou o ponto extra na cobrança de pênaltis (2 a 1). O São Bento lidera a competição com 34 pontos, após a realização da 17ª rodada. Quem vacilou foi o vice-líder Atlético Sorocaba, com 31 pontos, que perdeu em casa para o fraco Taubaté (24), por 2 a 1. O União Mogi aproveitou a chance para chegar à vice-liderança, com 31 pontos, ao vencer em casa o Bandeirante (28) por 1 a 0. Outro time que chegou aos 31 pontos foi o Flamengo de Guarulhos, que continua numa reação arrasadora. O time dirigido por Pardal venceu o Jaboticabal (23) por 2 a 1, com um detalhe curioso: a delegação do Jaboticabal chegou ao estádio 10 minutos atrasada, alegando que pegou o caminho errado na Via Dutra. O jogo começou às 15h35, portanto, com 35 minutos de atraso. O Noroeste (29) conseguiu o que poucos acreditavam: perdeu para o lanterna Internacional, em Bebedouro, por 2 a 0. Há 15 rodadas a Inter não vencia, tanto que continua na lanterna, com 8 pontos. O Independente (22) se reabilitou, finalmente, ao vencer o vice-lanterna Garça (18), por 3 a 2. Em Itápolis, o Oeste (28) venceu o Marília (22), por 2 a 0, com cada time desperdiçando um pênalti. O XV de Jaú (24), enfim, mostrou à sua torcida um bom futebol e mereceu vencer o antepenúltimo colocado, o Taquaritinga (19), por 3 a 0.