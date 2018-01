São Bento apresenta elenco do Paulistão e contrata ex-artilheiro Ricardo Bueno

O inédito acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, obtido este ano, faz o São Bento começar a temporada com a garantia de que terá um calendário para o ano todo, a começar pelo Campeonato Paulista. E a expectativa é alçar voos altos no Estadual.

O elenco foi reforçado com nomes como Ricardo Bueno, artilheiro do Campeonato Paulista de 2010 pelo Oeste. Ele depois passou por times grandes, como Palmeiras e Atlético-MG, e na temporada passada esteve de novo no clube de Itápolis.

A apresentação do uniforme do São Bento para 2017 também contou com o anúncio de outros reforços: Guilherme Queiroz, atacante revelado pelo Novorizontino e que passou por Figueirense e Paraná, o goleiro Andrey (ex-Botafogo-SP e seleção sub-20), e os zagueiros João Paulo e Pitty, titulares no Paulistão de 2016 e que voltam a Sorocaba.

Recentemente, o São Bento já havia anunciado o meia Renan Mota (ex-Santos), o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro (ex-Botafogo), o volante Itaqui (ex-Grêmio), o meia Rodrigo Dantas (ex-Botafogo) e o ex-corintiano Moradei.