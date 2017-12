São Bento busca a recuperação na A3 A dois jogos sem vencer no Campeonato Paulista da Série A3, o líder São Bento busca sua recuperação nesta quinta-feira, às 15 horas, contra o Taquaritinga, que luta para fugir do rebaixamento. Faltam quatro rodadas para o término da competição, que dá vaga na Série A2 aos dois primeiros colocados. Apesar das duas derrotas para seus concorrentes diretos, Bandeirante e Flamengo, o São Bento ainda é favorito ao acesso. O vice-líder Flamengo de Guarulhos, embalado pela goleada sobre o time de Sorocaba, enfrenta o Oeste. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela Rede Vida. O Bandeirante, que está na terceira posição do campeonato, tem uma parada mais fácil, já que enfrenta o Garça, o antepenúltimo colocado. Outro time que está na briga pelo acesso é o Atlético Sorocaba, que joga nesta rodada contra a já rebaixada Inter de Bebedouro e tem grandes chances de conquistar mais três pontos. Em Jaú, acontece o clássico entre o XV de Jaú e o XV de Piracicaba, que ainda sonha com a possibilidade de subir para a A2. O Jaboticabal do técnico Polozi recebe o Marília nesta rodada. O União de Mogi, em crise financeira, enfrenta em casa o Independente, que está revigorado desde a chegada do técnico Abelha. No Vale do Paraíba, Taubaté e Noroeste fazem um jogo sem muitos atrativos, já que os dois estão em posição intermediária na tabela de classificação. A rodada: XV de Jaú x XV de Piracicaba; Bandeirante x Garça; Flamengo x Oeste; Taquaritinga x São Bento; Atlético Sorocaba x Inter de Bebedouro; Jaboticabal x Marília; União Mogi x Independente e Taubaté x Noroeste. Classificação: 1) São Bento - 51 pontos 2) Flamengo - 48 3)Bandeirante - 47 4) Atlético Sorocaba - 46 5) XV de Piracicaba - 42 6) Marília - 40 7) União de Mogi - 39 8) Noroeste e Independente - 38 10) Oeste - 37 11) Taubaté e Jaboticabal - 35 13) XV de Jaú - 30 15) Taquaritinga e Garça - 31 16) Inter de Bebedouro - 8