São Bento comemora classificação O que parecia impossível no começo da temporada se tornou realidade e o São Bento garantiu o acesso, com uma rodada de antecipação, dentro do Campeonato Paulista da Série A-3. Para o técnico Paulo Comelli, o respaldo da diretoria e a união do elenco foram decisivos para a conquista do time que já figurou entre os clubes mais tradicionais do interior paulista. "Trabalhamos com humildade e dedicação", revela o técnico, elogiando a conduta exemplar de seus jogadores. O São Bento conquistou a primeira vaga depois de somar dois pontos em Jaboticabal, empatando em 1 a 1 e ganhando o ponto extra na cobrança de penalidades máximas. A campanha do São Bento é mesmo muito regular. Em 29 partidas, o time venceu 13, empatou 11 e perdeu apenas cinco vezes. Entre os destaques do time está o goleiro Fernando, de 23 anos, que garantiu sete pontos extras. O zagueiro Romildo, que comandou a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 29 gols sofridos, também foi importante na façanha. No meio-campo, o principal destaque é Corrêa, que mesmo sendo volante foi o artilheiro do time com 10 gols, vários deles na cobrança de faltas. O São Bento encerra sua campanha na Série A-2 do Campeonato Paulista no próximo sábado, quando recebe o União Mogi, em casa. Com 57 pontos, o time de Sorocaba garante o título com uma vitória. A diretoria que baixar o preço dos ingressos e lotar o estádio Walter Ribeiro. A segunda vaga pelo acesso está sendo disputada por Flamengo, com 54 pontos, Atlético Sorocaba, com 53 e Bandeirante com 52. Na última rodada, o Flamengo enfrenta o Noroeste, em Bauru, o Atlético Sorocaba tem pela frente o Garça, na casa do adversário, e o Bandeirante vai até Limeira enfrentar o Independente.