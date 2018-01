São Bento conquista 1º turno da A-3 O São Bento conquistou neste domingo o título simbólico de campeão da Série A-3 ao empatar com o União Mogi em 1 a 1 e conquistar o ponto extra ao vencer por 4 a 1 nos pênaltis. A conquista foi facilitada pelos resultados negativos do próprio União Mogi e do Flamengo, que empataram nesta rodada e terminaram empatados na terceira posição, com 27 pontos. O Atlético Sorocaba, que goleou o Garça por 4 a 1, acabou ficando com a segunda colocação. A lanterna do campeonato está cada vez mais definitiva para o lado da Inter de Bebedouro, que perdeu por 3 a 0 para o Taubaté e continua com cinco pontos ganhos. Este jogo foi interrompido aos 23 minutos do segundo tempo quando os jogadores da Inter, que já estavam com dois jogadores a menos por causa de expulsão, começaram a cair em campo e forçar o juiz a encerrar a partida. Resultados da Rodada - Taquaritinga 3 x 2 XV de Piracicaba; Atlético Sorocaba 4 x 1 Garça; Jaboticabal (11) 1 x 1 (10) Oeste; União Mogi (3) 1 x 1 (4) São Bento; Taubaté 3 x 0 Inter de Bebedouro; XV de Jaú (2) 2 x 2 (1) Marília; Bandeirante (5) 1 x 1 (6) Independente e Flamengo (3) 2 x 2 (2) Noroeste. Classificação - 1) São Bento 30 pontos; 2) Atlético Sorocaba 28; 3) União Mogi e Flamengo 27; 5) Bandeirante e Noroeste 26; 7) XV de Piracicaba e Oeste 24; 9) Jaboticabal 23; 10) XV de Jaú 21; 11) Taubaté, Taquaritinga, Marília e Independente 19; 15) Gar ça 15 e 16) Inter de Bebedouro 5.