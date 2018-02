São Bento continua 100% no Paulista A2 Não foi fácil, mas a vitória do São Bento sobre o Taubaté, por 1 a 0, neste sábado à noite, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, foi justa. O time sorocabano chegou à sua sétima vitória consecutiva se mantendo na liderança absoluta do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-2, agora com 21 pontos.