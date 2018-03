São Bento continua absoluto na A-3 O São Bento dificilmente vai deixar escapar a chance de subir para a Série A-2 do Campeonato Paulista no próximo ano. O time sorocabano é líder absoluto da Série A-3, com 51 pontos, oito pontos a mais que seus concorrentes mais diretos, o Atlético Sorocaba e o Bandeirante de Birigui, que têm 43 pontos cada. Na rodada disputada neste domingo cedo, o São Bento venceu o XV de Jaú (33), por 2 a 0, com muita dificuldade. Tanto que marcou seus gols apenas no final do segundo tempo, com Gil, cobrando pênalti aos 33 minutos, e Da Silva aos 37 minutos. O Bandeirante (43) também sofreu para ganhar do lanterna Internacional de Bebedouro (8), com gol de Cosminho, no segundo tempo. O time de Birigui assumiu a vice-liderança, enquanto o Internacional já está rebaixado para a Série B-1 no próximo ano, ainda faltando seis rodadas para o término do campeonato. O Atlético Sorocaba (43) continua em alta sob o comando do técnico Vágner Benazzi. Mesmo jogando fora, empatou com o Noroeste (35), em 2 a 2, mas levou o ponto extra na cobrança dos pênaltis, por 5 a 4. Em Marília, o MAC (37) conseguiu outra vitória, desta vez sobre o forte Flamengo (42), por 2 a 1. Em Limeira, o Independente (35) venceu o Taquaritinga (25) por 4 a 3, mantendo sua ascensão sob o comando do técnico Abelha, ex-goleiro do são Paulo, que somou sete pontos em três jogos. O Oeste (36) perdeu o mando de jogo, sendo obrigado a atuar em Americana, onde acabou derrotado para o Taubaté (32) por 4 a 2. O Garça (30) se recuperou, em casa, ao vencer o União Mogi (38), por 3 a 2. Mesmo com salários atrasados, os jogadores do XV de Piracicaba (37) suaram a camisa e venceram o Jaboticabal (32), por 4 a 2, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Resultados: XV de Piracicaba 4 x 2 Jaboticabal; Garça 3 x 2 União Mogi; Oeste 2 x 4 Taubaté; São Bento 2 x 0 XV de Jaú; Inter de Bebedouro 0 x 1 Bandeirante; Marília 2 x 1 Flamengo; Independente 4 x 3 Taquaritinga e Noroeste (4) 2 x 2 (5) Atlético Soroca ba. Classificação - 1) São Bento - 51 pontos; 2) Bandeirante e Atlético sorocaba - 43; 4) Flamengo -42; 5)União Mogi-38; 6) XV de Piracicaba e Marília - 37; 8) Oeste - 36; 9) Noroeste e Independente - 35; 11)XV de Jaú -33; 12) Taubaté e Jaboticabal - 32; 14) Garça - 30; 15) Taquaritinga - 25; 16) Inter de Bebedouro - 8.