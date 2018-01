São Bento continua invicto na A-2 O São Bento continua invicto no Campeonato Paulista da Série A-2, pois neste sábado à noite empatou com o Guaratinguetá por 1 a 1, na casa do adversário. Após o resultado, o time sorocabano lidera o Grupo 2, com 29 pontos. O Guará é provisoriamente o oitavo, com 12, e está há três rodadas sem vencer. O Guará saiu na frente na primeira etapa com João José, mas cedeu o empate na etapa final, com um gol de Márcio Santos. Este foi o segundo empate seguido do São bento que na rodada anterior empatou em casa com o Noroeste, em 1 a 1. Outros três jogos foram realizados neste sábado à tarde: Nacional 6 x 1 Matonense, Sertãozinho 1 x 1 Araçatuba e Taubaté 0 x 2 Oeste.