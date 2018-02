São Bento defende 100% no Paulista A-2 Líder absoluto do Campeonato Paulista da Série A-2, com 100% de aproveitamento em sete jogos, o São Bento é o destaque no complemento da oitava rodada, que terá quatro jogos. Com 21 pontos no Grupo 2, o time sorocabano estará em Guarulhos, a partir das 10 horas, enfrentando o Flamengo, com transmissão ao vivo da Rede Vida. O Flamengo está em oitavo lugar, com quatro pontos e não vence desde a estréia, quando bateu por 2 a 1 o Oeste. Agora, precisa vencer para sair de perto da zona de rebaixamento. Às 11 horas, em Franca, a Francana, penúltima colocada no Grupo 1, com quatro pontos, recebe o Mirassol. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na rodada passada, o Mirassol chegou a 11 pontos e alcançou o quarto lugar, ocupando a zona de classificação. À tarde, às 15 horas, o Guaratinguetá joga em casa diante do Oeste. O time do Vale do Paraíba investiu pesado para a competição, mas está apenas em sétimo lugar no Grupo 2, com oito pontos. Neste jogo, o técnico Gilmar da Costa faz a sua estréia no lugar de Márcio Ribeiro, que foi para o CSA-AL. O Oeste amarga o penúltimo lugar, com apenas três pontos e luta para não cair. Já a Cultura transmite a partir das 18h10 o confronto entre Bandeirante e Rio Preto. O time comandado por Fito Neves, ao lado do São Bento, é um dos últimos invictos da Série A-2 e tem 15 pontos, sendo superado no Grupo 1 apenas pelo Taquaritinga. O Rio Preto vem de uma derrota em casa, por 4 a 1, para o Olímpia e promove a estréia do técnico Sérgio Índio, substituindo Márcio Rossini, que se demitiu após o resultado negativo. Nesta primeira fase, os quatro primeiros colocados de cada grupo seguem adiante atrás do título, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A-3 em 2006. Confira os jogos deste domingo da 8.ª rodada: 10 horas - Flamengo x São Bento (Rede Vida); Bandeirante x Rio Preto; 11 horas - Francana x Mirassol; 15 horas - Guaratinguetá x Oeste; 18h10 - Bandeirante x Rio Preto (Cultura).