São Bento defende liderança da A-2 Líder absoluto do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bento vai defender sua posição neste sábado às 15 horas, na Rua Javari, contra o Juventus. O time da capital tem 11 pontos e tenta se aproximar do São Bento (15 pontos). A sexta rodada será aberta neste sábado com quatro partidas, sendo três válidas pelo Grupo 1 e outra pelo Grupo 2. No mesmo dia e pelo mesmo grupo, em Bragança Paulista, o Bragantino, quinto colocado com sete pontos, tenta se aproximar dos líderes e enfrenta a Matonense. O time de Matão é o lanterna, sem nenhum ponto ganho e ainda não se sabe qual será o time que entrará em campo, uma vez que o técnico Israel de Jesus e os jogadores da Futura Esporte, empresa que comanda o departamento de futebol, estão suspensos devido a confusão no jogo contra o Nacional. Há ainda os jogadores inscritos pelo presidente do clube, Oberdan Silva. Ainda pelo Grupo 1, o Oeste encara o Nacional tentando sair de perto da zona de rebaixamento. O time de Itápolis está em oitavo lugar, com três pontos e estréia o técnico Ivair Cenci, vindo do Paranavaí-PR, que substitui João Ricardo, agora no ADAP, do Paraná. O time da capital é quarto colocado, com oito pontos. A partida começa às 20h45, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Um pouco antes, às 18h10, o líder do Grupo 2, com 13 pontos, o Taquaritinga, defende sua invencibilidade diante do Mirassol, quarto na classificação, com oito. A TV Cultura transmite o duelo A rodada deveria ter sido aberta na quinta-feira, com o jogo entre Olímpia e Francana, que acabou sendo cancelado devido a uma dívida de R$ 7 mil da Francana com a Federação Paulista de Futebol (FPF). A entidade deve marcar uma nova data para o jogo. sábado - 15 horas - Juventus x São Bento e Bragantino x Matonense; 18h10 - Taquaritinga x Mirassol (TV Cultura); 20h45 - Oeste x Nacional (ESPN Brasil); domingo - 11 horas - Flamengo x Guaratinguetá; 15 horas - Rio Preto x Comercial; Taubaté x Noroeste; 18h10 - Botafogo x Sertãozinho (TV Cultura).