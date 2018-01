São Bento defende liderança da A2 Líder absoluto, invicto e candidato ao título do Campeonato Paulista da Série A2, o São Bento vai enfrentar o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), neste domingo às 11 horas. A TV Cultura vai transmitir este confronto ao vivo. Outros dois jogos completarão a 14.ª rodada da primeira fase. O São Bento vive um momento especial. Não só pela brilhante campanha no Grupo 2, onde soma 35 pontos, e tem a melhor defesa, com apenas seis gols sofridos, mas pela esperança de retornar à elite paulista. A cidade de Sorocaba está eufórica com esta possibilidade e a torcida ganhou um alento, nesta semana, com a escolha do novo papa Bento XVI. Curiosamente, o time sorocabano está há 15 anos na segunda divisão paulista. Imagens do papa com trajes do clube invadiram os sites na internet. "Se João Paulo II ajudou o Fluminense a ser campeão carioca, porque o Bento XVI não pode nos ajudar aqui na Série A-2?", brinca o técnico Carlos Rabelo. O Bragantino ocupava a terceira posição no início da rodada, com 24 pontos, e está na briga direta por uma das quatro vagas na segunda fase. Também pelo Grupo 2, o Taubaté receberá o arqui-rival Guaratinguetá, às 15 horas, no Estádio Joaquinzão, no Vale do Paraíba. Na classificação, o time da casa estava na quarta colocação, com 20 pontos, enquanto o time do Vale do Paraíba tem 12 pontos, ocupando o oitavo lugar, e tentando fugir do rebaixamento. Pelo Grupo 1, o desesperado Rio Preto irá jogar em casa contra o Araçatuba, às 10h30. Enquanto o alviverde de São José do Rio Preto amarga a nona posição, com 11 pontos e não vence há 11 jogos, o Araçatuba defende a vice-liderança, com 22 pontos. Nesta primeira fase da Série A2, os 20 clubes estão divididos em dois grupos com 10 integrantes cada, que jogam entre si dentro dos grupos em turno e returno. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à fase seguinte e os dois últimos de cada grupo serão rebaixados à Série A3.