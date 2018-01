São Bento defende liderança na A2 O São Bento vai tentar manter a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 diante da Matonense, neste sábado, às 18 horas, em Sorocaba, na abertura da sétima rodada. O time dirigido por Abelha, ex-goleiro do São Paulo, é favorito diante de um adversário que também briga pela ponta. O São Bento divide a liderança com o Atlético, seu rival em Sorocaba, com 10 pontos. O time de Matão tem dois pontos a menos, na quarta posição e animado pela primeira vitória na competição - 2 a 1 sobre o Sãocarlense. A derrota levou o técnico Renê Santana a pedir demissão depois de apenas uma vitória e três derrotas no comando do time. O seu substituto já está definido: é Vitor Hugo, ex-técnico do Noroeste. Outro time que trocou de técnico foi o Olímpia. Após a derrota para a Francana, a diretoria demitiu Carlos Alberto Seixas e contratou Carlos Rossi, ex-XV de Piracicaba. Às 20 horas, pelo Grupo 1, o Rio Preto, com oito pontos, em quarto lugar, recebe o Mirassol, quinto colocado com cinco pontos. Este jogo terá transmissão da pela ESPN Brasil. Os outros seis jogos serão realizados domingo, a partir das 16 horas, por causa do término do horário de verão. Confira os jogos da sétima rodada: sábado - 18 horas - São Bento x Matonense; 20 horas - Rio Preto x Mirassol (ESPN-Brasil); domingo - 16 horas - Taquaritinga x Francana, Olímpia x Comercial, Oeste x Bandeirante, Sãocarlense x Flamengo, Atlético Sorocaba x São José e Bragantino x Nacional. Classificação - Grupo 1 - 1) Taquaritinga 15 pontos; 2) Oeste e Francana 13; 4) Rio Preto 8; 5) Mirassol e Olímpia 5; 7) Comercial e Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) São Bento e Atlético Sorocaba 10 pontos; 3) Nacional 9; 4) Bragantino, Matonense e São José 8 ; 6) Flamengo 6; 8) Sãocarlense 3.