São Bento derrota o Botafogo-SP em Ribeirão Preto e lidera grupo na Série C

O São Bento-SP levou a melhor sobre o Botafogo-SP no duelo paulista disputado neste domingo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Este resultado deixou bastante equilibrada a disputa no Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste.

Marcelo Cordeiro e Maicon Souza marcaram os gols da vitória sorocabana, um em cada tempo. O São Bento tem os mesmos 23 pontos do Tupi-MG, mas leva vantagem sobre o time mineiro no saldo de gols: 7 a 3. Depois aparecem três times com 21 pontos, dois deles dentro da zona de classificação: o Ypiranga-RS, com saldo de sete gols, contra cinco do Botafogo-SP.

O Joinville-SC também atingiu os 21 pontos, com saldo de gols de 2, ao vencer em casa o Tombense-MG por 2 a 0. O time de Tombos (MG) continua com 18 pontos, em sétimo lugar, atrás do Volta Redonda-RJ com 20, em sexto. Abaixo na tabela de classificação estão Bragantino-SP, com 15, Macaé-RJ, com 12, e Mogi Mirim-SP, com 10.

A tabela pode sofrer mudança caso o Mogi Mirim oficialize a sua saída da competição. Daí todos os clubes do grupo vão contabilizar os pontos dos jogos contra o time paulista. Por falta de salários, os jogadores do time paulista não entraram em campo contra o Ypiranga, no último sábado. E a direção fala em abandonar a competição. Só precisa oficializar junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) e à CBF.

FORTALEZA VACILA - Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza-CE desperdiçou boa chance de vencer o Cuiabá-MT ao empatar por 1 a 1. O time cearense se mantém em terceiro lugar no Grupo A com 23 pontos, ainda sem perder em casa. Está atrás de Sampaio Corrêa-MA, com 25, e CSA-AL, líder com 27. O Salgueiro-PE é quarto com 20.

O Cuiabá atingiu o seu sétimo empate fora de casa, onde não perde. Este foi seu 10.º empate em 14 jogos, com duas vitórias e duas derrotas. Mas com 16 pontos, em sétimo lugar, continua preocupado com o rebaixamento.

O Botafogo-PB, enfim, encerrou jejum de sete jogos sem vitória ao superar o Moto Club-MA por 3 a 2, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Os dois lutam contra o rebaixamento. O time paraibano agora soma 17 pontos, em sexto lugar, enquanto que o maranhense continua com 13, em oitavo. Só não fica na zona de degola porque leva vantagem no número de vitórias (3 a 2) em relação ao Confiança-SE. O último colocado é o ASA-AL, com 12. Este equilíbrio promete muita disputa nas últimas quatro rodadas.

Confira a 14.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Mogi Mirim-SP 0 x 3 Ypiranga-RS (W.O.)

Tupi-MG 1 x 0 Macaé-RJ

CSA-AL 2 x 0 Remo-PA

Sampaio Corrêa-MA 2 x 1 Confiança-SE

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Bragantino-SP

Salgueiro-PE 2 x 0 ASA-AL

Domingo

Joinville-SC 2 x 0 Tombense-MG

Botafogo-SP 0 x 2 São Bento-SP

Botafogo-PB 3 x 2 Moto Club-MA

Fortaleza-CE 1 x 1 Cuiabá-MT