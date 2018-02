São Bento derrota o São Carlos e avança na Copinha O São Bento derrotou nesta quarta-feira o São Carlos, por 3 a 1, em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, disputado no Estádio Quintino de Lima, em São Roque. Com o resultado, a equipe de Sorocaba se classificou para a segunda fase da competição. O adversário sairá do duelo entre São Paulo e Rio Branco, que acontecerá ainda nesta quarta, em São Carlos. O destaque do São Bento foi o atacante Élton, que marcou o seu 7.º gol no campeonato - ele é o artilheiro da Copinha. Mais três jogadores balançaram a rede: Candu e Eduardo, para o São Bento, e Thiago, para o São Carlos. Além do bom futebol, Élton, de 18 anos, ficou conhecido por ter dado um beijo na boca de seu irmão ao comemorar um gol na vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, resultado que garantiu o time na segunda fase. Desta vez, na comemoração do gol Élton mandou beijos para as câmeras de televisão que estavam transmitindo a partida.