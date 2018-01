São Bento dispara. Matonense perde O São Bento disparou na liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Oeste, de Itápolis, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O time sorocabano chegou aos nove pontos em três rodadas, enquanto o Oeste é o lanterna com três derrotas. O time da casa dominou o primeiro tempo, quando marcou seus dois gols com Ézio, de cabeça, aos 32 minutos, e Nil, aos 47 minutos, contra, após uma falha do goleiro Carlão. Mas sofreu um pênalti infantil, quando o zagueiro Tita chutou sem bola o zagueiro Magalhães. Na cobrança, com paradinha, Torrinha diminuiu aos seis minutos. O São Bento sofreu pressão por alguns minutos, mas conseguiu garantir a vitória. Em Bauru, o Noroeste contou com sorte para vencer a Matonense, por 1 a 0, com um gol de cabeça marcado por Bonfim aos 47 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira vitória do time bauruense, que estreou o técnico Ivo Secchi. A Matonense perdeu pela terceira vez, mas nesta noite foi comandada por Israel de Jesus, sócio da empresa Futura Esportes, que conseguiu uma liminar na justiça cível de Matão para colocar seu time em campo. Nesta sexta-feira, porém, ele será julgado pelos incidentes ocorridos domingo, em Matão, na derrota para o Nacional, por 2 a 1, quando duas equipes estavam em campo para representar o clube. O técnico pode ser suspenso de um a quatro anos. A terceira rodada terá mais dois jogos nesta sexta-feira: Botafogo x Taquaritinga e Araçatuba x Olímpia. Os outros seis jogos serão disputados no sábado à tarde.