São Bento dividirá estádio com a torcida do Corinthians A diretoria do São Bento destinará ao Corinthians 50% dos 12.500 ingressos colocados à venda para o jogo entre os dois times, domingo, no Estádio Walter Ribeiro. Além disso, o clube do interior aumentou o preço das entradas. As numeradas estão custando R$ 50, a arquibancada superior, R$ 30, e a inferior, R$ 20. Os ingressos-família serão vendidos apenas no dia da partida. O técnico do São Bento, o ex-corintiano Freddy Rincón, promete a reabilitação após a derrota na estréia do Paulistão para o Noroeste por 4 a 2, em Bauru. Rio Branco A estréia do zagueiro Paulão, ex-São Paulo, deve ser a principal novidade do time para encarar o Palmeiras, em Americana. Ituano O meia Vander e o lateral-esquerdo Flavinho, lesionados, são as dúvidas do técnico Ademir Fonseca pare enfrentar o São Paulo. Barueri A equipe anunciou a contratação do lateral-esquerdo Vinícius, ex-Palmeiras, que já está inscrito para o jogo contra o Paulista, domingo, às 17 horas, em Jundiaí.