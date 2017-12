São Bento é líder provisório na Série A2 O São Bento assumiu a liderança provisória do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2 ao golear a Matonense, por 4 a 0, neste sábado à noite, em Matão. O time de Sorocaba, agora, soma nove pontos, enquanto a Matonense continua com quatro pontos, em quarto lugar. Depois de um primeiro tempo sem emoções, o São Bento tratou de movimentar a etapa final com muitos gols. Gilson abriu o placar aos cinco minutos e Gil ampliou aos sete. Edvaldo, de peixinho, fez 3 a 0, aos 18 minutos e Gilson, de cabeça, completou o placar aos 27 minutos, também de cabeça.