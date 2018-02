São Bento efetiva Marcelo Conte e critica Rincón O presidente do São Bento, João Câncio Pereira, confirmou, nesta segunda-feira à tarde, que o novo treinador do time sorocabano é Marcelo Conte. Ele vai mesmo substituir o colombiano Freddy Rincón, que pediu demissão após a derrota por 6 a 1 para o Marília, domingo, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O dirigente, acusado por Rincón de não dar as condições ideais de trabalho, contra-atacou: ?O Rincón saiu porque os jogadores queriam. Afinal, um time que leva de seis não agüenta mais seu comandante?. Também deixaram o clube os outros membros da comissão técnica: o auxiliar-técnico Valdir Joaquim de Moraes, o ex-jogador Guto, o preparador físico Benê Ramos e os preparadores de goleiro, Marcelo e Gaúcho. Antes deles, já havia caído o diretor financeiro Agacyr Maiser, que era o homem que segurava a comissão técnica. Marcelo Conte foi apresentado aos jogadores à tarde, depois de ser efetivado até o final do Paulistão. Ele vinha trabalhando nas divisões de base do clube. Ano passado ele participou da campanha vitoriosa do Votoraty, que ascendeu da Segunda Divisão para a Série A-3. A sua missão é livrar o time do rebaixamento para a Série A-2. Com nove pontos, o São bento ocupa a 17.ª posição. Na quarta-feira enfrenta o Santo André, no ABC, pela 12.ª rodada.