São Bento empata a primeira na Série A2 O São Bento perdeu seus dois primeiros pontos no Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar com o Noroeste por 1 a 1, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Apesar do tropeço em casa, o time sorocabano continua invicto, com 28 pontos, na liderança isolada do grupo 2. Desta vez, o São Bento teve muita dificuldade para evitar a derrota. O jogo foi bastante equilibrado, com forte marcação. O Noroeste abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com Marcelo Santos. O empate saiu aos 35, com Eraldo, de cabeça. O Juventus manteve a vice-liderança, agora com 20 pontos, ao vencer em casa o Taubaté, por 1 a 0, num gol de pênalti marcado por Émerson. Em jogo equilibrado, Bragantino e Nacional ficaram no 0 a 0, em Bragança Paulista. O time da casa assumiu a terceira posição, com 17 pontos. Em Itápolis, o Oeste conseguiu sua segunda vitória seguida ao superar o Flamengo, por 3 a 1, chegando aos 9 pontos e deixando o time de Guarulhos com apenas 7. A surpresa do dia foi a Matonense, que somou seus primeiros pontos ao vencer o Guaratinguetá, por 4 a 2. Apesar do resultado, o time de Matão ainda é o lanterna com três pontos negativos e é o virtual rebaixado para a Série A3. Este jogo foi realizado no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, porque o campo da Matonense está vetado pela Federação Paulista. No grupo 1, em Rio Preto, o time da casa não foi além do empate de 1 a 1 com a Francana, ainda lanterna. E na estréia do técnico Nenê Belarmino, o Comercial venceu o Sertãozinho por 2 a 0, em Ribeirão Preto. Na quinta-feira, o Olímpia tinha vencido o Botafogo, por 1 a 0, e o Bandeirante assumiu a liderança isolada, com 20 pontos, após golear o Taquaritinga por 4 a 0. Confira os resultados da 10ª rodada: Olímpia 1 x 0 Botafogo, Bandeirante 4 x 0 Taquaritinga, Rio Preto 1 x 1 Francana, Juventus 1 x 0 Taubaté, Oeste 3 x 1 Flamengo, Matonense 4 x 2 Guaratinguetá, Bragantino 0 x 0 Nacional, Comercial 2 x 0 Sertãozinho, Araçatuba 2 x 0 Mirassol e São Bento 1 x 1 Noroeste. Classificação: Grupo 1 - 1) Bandeirante - 20 pontos; 2) Araçatuba - 19; 3) Taquaritinga - 18; 4) Comercial - 14; 5) Mirassol e Olímpia - 13; 7) Rio Preto - 11; 8) Sertãozinho - 10; 9) Botafogo - 9; 10) Francana - 6. Grupo 2 - 1) São Bento - 28 pontos; 2) Juventus - 20; 3) Bragantino - 17; 4) Taubaté e Nacional - 16; 6) Noroeste - 15; 7) Guaratinguetá - 11; 8) Oeste - 9; 9) Flamengo - 7; 10) Matonense - -3.