São Bento empata contra o Juventus e continua sem vencer O São Bento pressionou, mas novamente decepcionou seus torcedores. O time apenas empatou com o Juventus por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com o resultado, a equipe sorocabana segue sem vencer e continua rondando os últimos lugares com três pontos. Já os visitantes estão logo acima com apenas quatro pontos. Jogando em casa, o São Bento desde o início se mostrou mais ofensivo e pressionou o Juventus. Apesar da pressão, quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 30 do primeiro tempo, o volante Léo Mineiro aproveitou falha da defesa, driblou o goleiro Maurício e marcou. Em desvantagem, o time da casa partiu com tudo para o ataque, mas só conseguiu chegar ao empate aos 41 do segundo tempo. Michel cruzou quase na linha de fundo e David pegou de primeira para fazer. No próximo domingo, às 17 horas, o São Bento volta a campo para enfrentar o Bragantino, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Já o Juventus jogará contra a Ponte Preta, no sábado, às 16 horas, na Rua Javari, em São Paulo. Ficha técnica São Bento 1 x 1 Juventus São Bento - Maurício; Emerson, Fábio Lima, Rogélio (Cléber) e Patrick; Everton, Thiago Almeida, Denis (Sérgio Júnior) (Washington) e Michel; Roberto Santos e Davi. Técnico: Freddy Rincón. Juventus - Deola; Bruno, Max Sandro, Reginaldo e Ivan; Gian, Léo Mineiro (Sérgio Lobo), Almir (Márcio Sena) e Naves; Rafael Silva (Manu) e Nil. Técnico: Edu Marangon. Gols - Léo Mineiro, aos 28 minutos do primeiro tempo; David, aos 41 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Cléber (São Bento); Almir e Reginaldo (Juventus). Cartões vermelhos - Roberto Santos (São Bento); Márcio Sena e Nil (Juventus). Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Renda - R$ 56.215,00. Público - 4.510 pagantes. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).