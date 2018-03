São Bento empata em Marília na A-3 O líder São Bento (44) não encontrou facilidade no jogo contra o Marília (28), nesta quarta-feira, em Marília, empatando sem gols pelo Campeonato Paulista da Série A-3. Mas levou o ponto na cobrança de penalidades máximas. Na briga pela vice-liderança, Flamengo (38) e União Mogi (38) estão nas mesmas condições, depois de somar os pontos extra nos pênaltis. O Flamengo empatou com o Atlético, em Sorocaba, em 1 a 1, enquanto o União Mogi também empatou com o XV, em Jaú, em 1 a 1, ganhando nos pênaltis. O Bandeirante (37) conseguiu uma vitória importante sobre o Taubaté (27), por 2 a 1, mantendo suas chances de lutar pelo acesso. O Oeste (35) superou o lanterna Internacional (8), por 3 a 1, em Bebedouro. O Jaboticabal (30) venceu o irregular Taquaritinga (21), por 2 a 1. Outro que se recuperou foi o XV de Piracicaba (31) ao vencer o Independente (28), por 1 a 0. Resultados - Marília (4) 0 X 0 (5) São Bento, Internacional 1 X 3 Oeste, XV de Piracicaba 1 X 0 Independente, XV de Jaú (1) 1 X 1 (2) União Mogi, Sorocaba (3) 1 X 1 (4) Flamengo, Bandeirante 2 X 1 Taubaté, Jaboticabal 2 X 1 Taquaritinga e Garça 3 X 2 Noroeste. Classificação - 1) São Bento 44 pontos; 2) União Mogi e Flamengo 38; 4)Bandeirante e Atlético Sorocaba 37; 6) Oeste 35; 7) Noroeste 32; 8) XV de Piracicaba 31; 9) Jaboticabal e XV de Jaú 30; 11) Marília e Independente 28; 13) Taubaté 27; 14) Garça 26; 15) Taquaritinga 21;16) Inter de Bebedouro 8 pontos.