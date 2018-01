São Bento empata mas é lider O São Bento tropeçou neste domingo na 16ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista mas ainda lidera a competição. O time de Sorocaba empatou em cada com o Oeste, de Itápolis, em 1 a 1 e depois venceu nos pênaltis por 3 a 2, garantindo dois pontos. O problema é que a vantagem sobre o segundo colocado, o rival Atlético Sorocaba, diminuiu para apenas um ponto. Jogando em Jaboticabal contra o time da casa, o Atlético venceu por 2 a 1 e chegou aos 31 pontos, contra 32 do São Bento. A terceira colocação está dividida entre o Bandeirante, que venceu o XV de Jaú por 2 a 0, e o Noroeste, que venceu o Independente por 3 a 2 jogando em casa. Ambos estão com 29 pontos. Nos outros jogos da rodada, o Taubaté empatou com o União Mogi em 1 a 1 e venceu nos pênaltis por 3 a 2, o Garça ganhou por 3 a 2 do XV de Piracicaba e o Taquaritinga empatou em casa com o Flamengo em 0 a 0 e acabou sendo derrotado nos pênaltis por 2 a 1 . Apesar da vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Inter de Bebedouro, o Marília, 10º colocado com 22 pontos, continua passando por problemas fora de campo. O presidente Hely Bíscaro anunciou após o jogo que está deixando novamente o cargo. É a segunda vez que ele toma essa decisão em duas semanas. Resultados da Rodada - Noroeste 3 x 2 Independente; Taubaté (3) 1 x 1 (2) União Mogi; Garça 3 x 2 XV de Piracicaba; São Bento (3) 1 x 1 (2) Oeste; Marília 3 x 0 Inter de Bebedouro; Bandeirante 2 x 0 XV de Jaú; Taquaritinga (1) 0 x 0 (2) Flamengo e Jaboti cabal 1 x 2 Atlético Sorocaba. Classificação - 1) São Bento 32 pontos; 2) Atlético Sorocaba 31; 3) Bandeirante e Noroeste 29; 5) União Mogi e Flamengo 28; 7) Oeste 25; 8) XV de Piracicaba 24; 9) Jaboticabal 23; 10) Marília 22; 11) XV de Jaú e Taubaté 21; 13) Taquaritinga e Independent e 19; 15) Garça 18 e 16) Inter de Bebedouro 5.