São Bento empata, mas lidera A2 O São Bento assumiu a liderança isolada do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, mesmo empatando em casa com a Matonense, sem gols, sábado à noite. O líder tem 11 pontos e torce contra os concorrentes que estarão em campo neste domingo. A Matonense, que empatou seis jogos e venceu outro, continua invicta e com nove pontos. Pelo Grupo 1, em São José do Rio Preto, o Rio Preto venceu o Mirassol, por 3 a 1, no clássico regional, de virada. O Verdão, como é chamado o Rio Preto, agora tem 11 pontos, mas ainda ocupa a quarta posição. O Mirassol só tem cinco e teme pelo rebaixamento. Série A3 - Dois jogos foram realizados sábado à noite pelo Paulista da Série A3. Em Limeira, o Independente venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, com um gol no finalzinho marcado por Éder. Os limeirenses somam 12 pontos no Grupo 2, contra oito dos piracicabanos. No Vale do Paraíba, o Guaratinguetá venceu em casa o lanterna Osasco, por 4 a 3, assumindo a liderança provisória com 13 pontos. O Osasco continua com apenas três pontos. Curiosamente todos os sete gols foram marcados no primeiro tempo.