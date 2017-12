São Bento enfrenta Fla em Sorocaba O jogo entre São Bento e o Flamengo de Guarulhos, neste domingo, em Sorocaba, será o mais importante da rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A Rede Vida transmite o duelo ao vivo, a partir das 10 horas. Os dois times lutam pelo acesso para a Série A2. O São Bento está em melhor situação, já que é o líder isolado, com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Bandeirante (46). O Flamengo está na quarta colocação, mas com boas chances de conquistar o tão sonhado acesso. O Bandeirante enfrenta o Oeste de Itápolis. O clima no Oeste não é dos melhores, devido à morte do volante Ricardo Dias no último domingo, após acidente de carro. O Atlético Sorocaba está na briga para subir, mas tem uma partida difícil, já que vai enfrentar o Marília fora de casa. Em Bebedouro, ocorre o duelo das duas piores equipes do campeonato. A já rebaixada Inter de Bebedouro pega o Taquaritinga, vice-lanterna. Com o intuito de ficar entre os cinco primeiros da competição, o XV de Piracicaba pega o Taubaté. O XV de Jaú, que perdeu cinco pontos e está ameaçado de rebaixamento, tenta a recuperação contra o Garça. Completando a rodada, o Independente, do técnico Abelha, recebe o Jaboticabal e o Noroeste enfrenta o União Mogi. Confira os jogos: São Bento x Flamengo; XV de Piracicaba x Taubaté; Garça x XV de Jaú; Oeste x Bandeirante; Noroeste x União Mogi; Inter de Bebedouro x Taquaritinga; Marília x Atlético Sorocaba e Independente x Jaboticabal. Classificação - 1) São Bento - 51 pontos; 2) Bandeirante e Atlético Sorocaba - 46; 4) Flamengo -45; 5)União Mogi e XV de Piracicaba - 39; 7) Marília e Oeste - 37; 9) Noroeste, Independente, Taubaté e Jaboticabal - 35; 13)Garça e XV de Jaú - 30; 15) Taqu aritinga - 28; 16) Inter de Bebedouro - 8.