São Bento está a um ponto da A-2 O São Bento está muito perto do acesso dentro da Série A-3 do Campeonato Paulista. Líder isolado, com 55 pontos, o São Bento empatou com o Atlético Sorocaba, por 1 a 1, no clássico da cidade e no principal destaque da 28ª rodada. Mas levou o ponto extra na cobrança de pênaltis, por 3 a 2. Para garantir a vaga na Série A-2 do próximo ano, o São Bento precisa apenas de um ponto nos dois próximos jogos. A briga pela vice-liderança também está acirrada. O vice-líder Flamengo, com 51 pontos, foi surpreendentemente goleado pelo Garça (36), por 4 a 0. O Atlético tem 50 pontos na terceira posição, enquanto o Bandeirante é o quarto colocado, com 49 pontos. O time de Birigui empatou com o XV de Piracicaba, em 1 a 1, mas perdeu o ponto extra nos pênaltis, por 5 a 4. O Marília (46), quinto colocado, fez outra grande apresentação goleando o União Mogi (40), por 4 a 1. Em Bebedouro, o Jaboticabal (38), tentando fugir do rebaixamento, venceu o já rebaixado Inter de Bebedouro (8), por 2 a 0. Na luta para fugir do descenso, o Taquaritinga (34) somou dois pontos em Itápolis, vencendo a disputa de pênaltis, por 3 a 2, depois de empate no tempo normal por 1 a 1. Completando a rodada, o Independente (41) empatou com o Taubaté (40), em 1 a 1. O ponto extra ficou para o Taubaté, que venceu nos pênaltis, por 3 a 2. Mesmo atuando em Bauru, o Noroeste (38) perdeu para o XV de Jaú (38), por 3 a 1, de virada. Classificação: 1) São Bento - 55 pontos; 2) Flamengo - 51; 3)Atlético Sorocaba 50; 4)Bandeirante - 49; 5) Marília 46; 6)XV de Piracicaba - 44; 7) Independente 21; 8) União Mogi e Taubaté 40; 10)Noroeste, Oeste, XV de Jaú e Jaboticabal 38; 14) Garça 36; 15) Taquaritinga - 34; 16) Inter de Bebedouro - 8.