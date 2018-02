São Bento está imbatível na Série A-2 O São Bento continua imbatível no Campeonato Paulista da Série A-2. Neste domingo cedo, em Guarulhos, venceu o Flamengo, por 1 a 0, chegando à oitava vitória e se mantendo com 100% de aproveitamento. O time sorocabano lidera, com facilidade, o Grupo 2, agora com 24 pontos ganhos. O time da Grande São Paulo continua com apenas quatro pontos, em oitavo lugar. O gol da vitória foi marcado por Nenê, aos 15 minutos do segundo tempo, cobrando falta. Bem orientado por Carlos Rabello, o São Bento soube como controlar o desespero do adversário e seguir como um dos favoritos ao título da temporada. Nesta primeira fase a briga é para chegar entre os quatro primeiros colocados, que continuam sonhando com o título. Os dois últimos colocados de cada grupo serão rebaixados, automaticamente, para a Série A-3. Ainda pela manhã, em Franca, a Francana não saiu do 0 a 0 com o Mirassol. A Veterana continua amargando a última posição no Grupo 1, com apenas cinco pontos, enquanto o Mirassol assegurou sua permanência na zona de classificação por mais uma rodada, ocupando o quarto lugar, com 12 pontos. À tarde, o Guaratinguetá, em casa, bateu o Oeste por 3 a 1. Mesmo com o bom resultado em casa, o Guará continua longe da classificação, já que ficou na sétima colocação do Grupo 2, com 11 pontos, enquanto o Rubro-Negro de Itápolis ficou na nona posição, com apenas três pontos.