São Bento faz 2 a 0 no Ituano na estréia do técnico Abelha Na estréia do técnico Abelha, o São Bento venceu o Ituano, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), ganhando um fôlego na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. A vitória deixou o time sorocabano, com 12 pontos, em 15.º lugar, enquanto o Ituano permanece com 19 pontos, em oitavo. Se este resultado dá um novo ânimo para o São bento, pode abrir uma nova crise no Ituano, que perdeu pela terceira vez seguida. Antes tinha caído diante do São Caetano, por 4 a 1, e depois, em casa, para a Ponte Preta, por 2 a 1. O técnico Ademir Fonseca foi demitido após o jogo e seu substituto ainda não foi definido. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. A situação mudou no início do segundo tempo, quando Émerson abriu o placar, logo aos dois minutos. O ituano tentou ir ao ataque, mas tomou um balde de água fria com o gol de Roberto Santos, aos 18 minutos. Depois disso, o São bento se segurou e festejou a vitória, na tentativa de esquecer o erros cometidos pelo ex-técnico Freddy Rincón. Na próxima rodada, domingo, dia 18, o São Bento vai jogar fora de casa com o Rio Claro, enquanto o ituano receberá o Santos. Os dois jogos vão começar às 16h. SÃO BENTO 2 X 0 ITUANO São Bento - Rafael; Esmerode, Fábio Lima (Bruno) e Cléber: Emerson, Matos (Denis), Claudinei, Michel (Ferdinando) e Vanderson; Roberto Santos e Sérgio Júnior. Técnico: João Abelha. Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César (Glaucivan), Bil (Hugo Leonardo); Daniel, Márcio Goiano, Jéferson, e Têti (Reginaldo); Elionar e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Gols - Emerson, aos 3, e Roberto Santos, aos 18 minutos do segundo tempo. Árbitro - Kleber José de Melo. Cartão amarelo - Emerson, Matos, Michel, Denis,Paulo César e Daniel. Cartão vermelho - Emerson. Renda - R$ 9.958,00. Público - 937 pagantes. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Atualizado às 21h26