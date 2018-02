São Bento ganha a nona seguida na A-2 O São Bento continua colecionando vitórias no Campeonato Paulista da Série A-2. Neste sábado à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), o time sorocabano venceu o Nacional por 1 a 0, chegando à sua nona vitória consecutiva. Os 100% de aproveitamento lhe garante o total de 27 pontos no Grupo 2. O time da capital continua com 15 pontos, mas perdeu uma posição, sendo o quinto colocado. O gol da vitória foi marcado por Márcio Santos, de cabeça, aos 18 minutos do segundo tempo depois de cobrança de falta de Nenê. O líder absoluto vai enfrentar na próxima rodada, de novo em casa, o Noroeste de Bauru, dia 26. No mesmo dia, o Nacional tentará a reabilitação diante do Bragantino, em Bragança Paulista. A nona rodada da Série A-2 começou sexta-feira, em Itápolis, com a vitória do Oeste sobre o Juventus por 2 a 1. No sábado foram realizados outros dois jogos: Bragantino 3 x 1 Taubaté e Olímpia 2 x 2 Bandeirante. Seis jogos serão realizados domingo.