São Bento ganha do Joinville e se isola na liderança do Grupo B da Série C

O São Bento-SP deu um importante passo rumo à classificação às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, nesta sexta-feira, ao vencer o Joinville-SC por 2 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), na abertura da 15.ª rodada.

Com a terceira vitória seguida, o time paulista chegou aos 26 pontos e se isolou na liderança do Grupo B, abrindo três de vantagem para o vice-líder Tupi-MG, que ainda vai entrar em campo. Já o Joinville estacionou nos 21 e segue na quinta colocação, podendo perder até duas posições neste final de semana.

Contando com o apoio de quase dois mil torcedores, o São Bento abriu o placar logo aos sete minutos. Éder chutou de fora da área e acertou o ângulo de Matheus Albino. Ainda no primeiro tempo, aos 28, Éder foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Everaldo completar.

No segundo tempo, o Joinville se lançou todo ao ataque e até chegou a criar boas oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Rodrigo Viana, que salvou em chutes de Eliomar e Rafael Grampola. O São Bento quase ampliou com Anderson Cavalo, que perdeu gol feito de cabeça.

Os dois times vão ter uma semana livre antes de voltar a campo pela 16.ª rodada. O São Bento recebe o Bragantino, no próximo sábado, às 17 horas, novamente em Sorocaba, enquanto que o Joinville enfrenta o Macaé no domingo, às 15 horas, na Arena Joinville, em Santa Catarina.

Confira a 15.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

São Bento-SP 2 x 0 Joinville-SC

Sábado

15 horas

Macaé-RJ x Botafogo-SP

16 horas

Confiança-SE x CSA-AL

Bragantino-SP x Tombense-MG

Tupi-MG x Mogi Mirim-SP

20 horas

Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza-CE

Domingo

15 horas

Ypiranga-RS x Volta Redonda-RJ

16 horas

ASA-AL x Moto Club-MA

18 horas

Remo-PA x Botafogo-PB

19 horas

Cuiabá-MT x Salgueiro-PE