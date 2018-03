São Bento ganha e segue líder na A3 O São Bento manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série A-3, ao vencer o lanterna Internacional por 2 a 0, em Bebedouro. Mas, o destaque da rodada foi o vice-líder Flamengo de Guarulhos, que goleou Bandeirante por 5 a 1. Na briga pelas primeiras posições do campeonato quem também aparece é o Atlético Sorocaba, que venceu em casa o Taquaritinga, por 4 a 2. Em Piracicaba, o XV espantou a crise ao ganhar do Noroeste por 2 a 1. Outro que respirou na competição foi o Independente, que derrotou o Marília por 3 a 2, em Limeira. Muito equilíbrio e gols no empate entre XV de Jaú e Taubaté, por 3 a 3, em Jaú. Na cobrança de pênaltis, o time da casa ficou com o ponto extra. Também nos pênaltis, o Garça levou mais um ponto, depois do empate de 3 a 3 com o Oeste e da vitória por 8 a 7 nos pênaltis. Em Mogi das Cruzes, muita confusão no empate de 1 a 1 entre União Mogi e Jaboticabal, com o técnico Polozi, do União, sendo expulso por reclamar da arbitragem. Na cobrança de penalidades máximas, o time do Mogi venceu por 3 a 1, levando o ponto extra. Resultados: Flamengo 5 x 1 Bandeirante, XV de Piracicaba 2 x 1 Noroeste, Oeste (7) 3 x 3 (8)Garça, Inter de Bebedouro 0 x 2 São Bento, Independente 3 x 2 Marília, Atlético Sorocaba 4 x 2 Taquaritinga, União Mogi (3) 1 x 1 (1) Jaboticabal e XV de Jaú (3) 3 x 3 (2) Taubaté. Classificação: 1) São Bento - 40 pontos 2) Flamengo - 36 3) Atlético Sorocaba - 35 4)União Mogi - 34 5)Noroeste - 32 6) Bandeirante - 31 7) Oeste - 29 8) XV de Piracicaba - 28 9) Jaboticabal - 27 10) Taubaté e XV de Jaú - 26 12) Marília e Independente - 25 14) Garça - 23 15) Taquaritinga - 21 16) Inter de Bebedouro - 8