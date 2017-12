São Bento garante acesso na Série A-3 O São Bento, de Sorocaba, é o primeiro clube a garantir o acesso para a Série A-2 do próximo ano. Líder isolado com 57 pontos, o Azulão não pode mais ser alcançado na última rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 - terceira divisão. A segunda vaga está sendo disputada por três clubes: Flamengo de Guarulhos, vice-líder, com 54 pontos, Atlético Sorocaba e Bandeirante, com 53 pontos cada. Agora vai buscar o título da competição, precisando ainda de mais um ponto diante do União Mogi, em Sorocaba, na próxima semana. O líder empatou, fora de casa, com o Jaboticabal, em 1 a 1. Mas levou a vantagem nos pênaltis, ficando com o ponto extra. O Flamengo só depende dele mesmo para garantir o acesso, depois de garantir a vice-liderança ao vencer o XV de Piracicaba, por 4 a 2, mesmo estando em desvantagem no placar por duas vezes. Na última rodada, ele enfrenta o Noroeste, em Bauru. O Atlético Sorocaba, em casa, venceu o Oeste, por 3 a 2, mantendo-se na briga direta pela vaga. Na última rodada pega o Garça, em Garça. O Bandeirante ganhou do Noroeste, por 4 a 3, num jogo de muitas alternativas e dependerá de uma vitória sobre o Independente na última rodada, em Limeira. A rodada praticamente definiu o Taquaritinga como segundo rebaixado - o primeiro é o Internacional de Bebedouro, que só tem oito pontos. O CAT empatou, em casa, em 1 a 1, com o Garça e perdeu o ponto extra nos pênaltis, por 2 a 1. O time soma 35 pontos, precisaria vencer o último jogo contra o XV de Piracicaba por uma goleada de, pelo menos, nove gols. A penúltima rodada foi completada por jogos que poucos alteraram a situação na tabela de classificação. O Taubaté, no Vale do Paraíba, venceu o Marília, por 4 a 3. Em Mogi das Cruzes, o União Mogi venceu o lanterna Internacional, por 2 a 0, enquanto em Jaú, o XV de Jaú passou pelo Independente de Limeira, por 3 a 1. Resultados: Flamengo 4 x 2 XV de Piracicaba; Taquaritinga (1) 1 x 1 (2)Garça; Atlético Sorocaba 3 x 2 Oeste; Jaboticabal (2) 1 x 1 (3) São Bento; Taubaté 4 x 3 Marília; União Mogi 2 x 0 Inter de Bebedouro; XV de Jaú 3 x 1 Independente e Bandeirante 4 x 3 Noroeste. Confira a classificação da Série A-3: 1) São Bento - 57 pontos 2) Flamengo - 54 pontos 3) Atlético Sorocaba - 53 pontos 4)Bandeirante - 52 pontos 5) Marília - 46 pontos 6)XV de Piracicaba - 44 pontos 7) Taubaté e União Mogi - 43 pontos 9)Independente e XV de Jaú - 41 pontos 11) Jaboticabal - 39 pontos 12) Noroeste, Oeste e Garça - 38 pontos 15) Taquaritinga - 35 pontos 16) Inter de Bebedouro - 8 pontos