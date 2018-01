São Bento garante vaga no Paulistão O São Bento, de Sorocaba, assegurou a sua vaga no Campeonato Paulista da Série A1 em 2006 ao vencer o Noroeste por 2 a 1, neste domingo cedo, no Estádio Walter Ribeiro. O time ficou com nove pontos no Grupo 4, em segundo lugar, atrás do próprio Noroeste, com dez. O Mirassol, que brigava pela vaga, ficou com oito pontos e foi eliminado ao empatar sem gols com o Bandeirante, em Birigüi (SP). No Grupo 3, garantiram o acesso Juventus e Bragantino. O título da temporada do Campeonato Paulista da Série A2 será decidido, em apenas um jogo, entre Juventus e Noroeste, na Rua Javari, no próximo final de semana. O time da capital tem a melhor campanha e ficou com o direito de jogar a partida em seu estádio.