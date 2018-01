São Bento goleia Bragantino: 4 a 1 Abrindo a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o São Bento goleou o Bragantino, por 4 a 1, neste sábado à tarde, em Sorocaba. O herói do jogo foi o atacante Gilsinho, que marcou três gols para o time da casa - o outro foi de Roni, contra. Marcelinho anotou para o Bragantino, conhecido como Bragalhau por causa de sua parceria com o Vasco da Gama. A vitória deixou o São Bento com seis pontos dentro do Grupo 2. O time é líder apesar de ter disputado apenas dois jogos. O Bragantino tem três pontos. A rodada será completada, neste domingo, com sete jogos.