São Bento goleia Matonense por 7 a 0 Líder absoluto do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bento goleou a Matonense, por 7 a 0, neste sábado à noite, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O resultado deixou o time sorocabano ainda mais líder do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-2, com 35 pontos. O time de Matão continua com menos três pontos e virtualmente rebaixado para a Série A-3, em 2006. O São Bento entrou em campo como único invicto e dono da melhor defesa com apenas seis gols sofridos. A torcida ainda aproveitou para brincar com o clube rival da cidade, o Atlético Sorocaba, que acabou rebaixado para a Série A-2. Um caixão com o escudo do Sorocaba estava circulando nas arquibancadas do estádio. A vitória foi fácil e no primeiro tempo o placar apontava 5 a 0, com gols de Tita (2), Danilo, Ézio e Márcio Santos. Na etapa final, Nenê, de pênalti, e Jocimar, completaram a goleada. Na 14ª rodada, o São Bento jogará contra o Bragantino, em Bragança Paulista. A Matonense enfrentará o Oeste, em Itápolis.