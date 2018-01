São Bento imbatível no Paulista A2 O São Bento continua imbatível no Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), chegou à sua 12.ª vitória ao superar o Juventus por 2 a 1, confirmando a sua superioridade no Grupo 2, onde soma 39 pontos, nove a mais do que o vice-líder, justamente, o time da capital. A 15.ª rodada foi realizada nesta quarta-feira com 10 jogos. Mas o jogo foi bastante equilibrado, com os dois times reclamando da arbitragem de José Henrique de Carvalho. O São Bento abriu dois a zero com gols de Neto e Jocimar. O Juventus diminuiu, no final do primeiro tempo, com um pênalti cobrado por Tobi. Apesar da derrota, o Juventus está praticamente classificado, embora faltem mais três rodadas. À noite em Bauru, o Noroeste voltou a brigar por uma das quatro vagas ao vencer o Taubaté por 2 a 0. O time bauruense chegou aos 23 pontos, dois a mais do que o time do Vale do Paraíba. À tarde, o Bragantino chegou aos 28 pontos ao vencer a Matonense, por 4 a 0, em Mogi Mirim (SP). Guaratinguetá e Flamengo, brigando contra o rebaixamento, empataram por 1 a 1. A rodada foi fechada com dois empates sem gols pelo Grupo 1. O líder Bandeirante, com 28 pontos, segurou o 0 a 0 fora de casa com o Araçatuba, quarto colocado, com 23 pontos. Em Ribeirão Preto (SP), o Comercial manteve a vice-liderança, com 25 pontos, ao empatar sem gols com o Rio Preto, com 15, e ainda na penúltima posição e ameaçado pelo rebaixamento. Sertãozinho e Botafogo empataram por 1 a 1, ficando mais longe da ameaça do descenso. À tarde, o Mirassol venceu o Taquaritinga, por 1 a 0. Faltando três rodadas para o término da primeira fase, a briga é para garantir uma das quatro vagas na segunda fase. O único classificado, por enquanto, é o São Bento. Confira os resultados da 15.ª rodada: Nacional 2 x 0 Oeste; Mirassol 1 x 0 Taquaritinga; Matonense 0 x 4 Bragantino; Guaratinguetá 1 x 1 Flamengo; Sertãozinho 1 x 1 Botafogo; Francana 1 x 2 Olímpia; São Bento 2 x 1 Juventus; Noroeste 2 x 0 Taubaté; Araçatuba 0 x 0 Bandeirante; e Comercial 0 x 0 Rio Preto. Classificação: Grupo 1: 1.º - Bandeirante, 28 pontos; 2.º - Comercial, 25; 3.º - Mirassol, 23 (6 vitórias); 4.º - Araçatuba, 23 (5 vitórias); 5.º - Taquaritinga, 21; 6.º - Olímpia, 20; 7.º - Botafogo, 19; 8.º - Sertãozinho, 18; 9.º - Rio Preto, 15; e 10.º - Francana, 9. Grupo 2: 1.º - São Bento, 39 pontos; 2.º - Juventus, 30; 3.º - Bragantino, 28; 4.º - Nacional, 25; 5.º - Noroeste, 23; 6.º - Taubaté, 21; 7.º - Oeste, 16; 8.º - Guaratinguetá, 14; 9.º - Flamengo, 10; 10.º - Matonense, -9.