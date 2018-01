São Bento lidera isolado na Série A2 O São Bento assumiu a liderança isolada do Grupo 4 do Campeonato Paulista da Série A2 ao empatar por 1 a 1, com o Bandeirante, em Birigüi (SP), neste domingo à noite. O time de Sorocaba chegou aos cinco pontos em três jogos, enquanto o time da casa somou seu segundo ponto, sendo o lanterna. Mirassol e Noroeste têm quatro pontos e todos brigam para garantir os dois primeiros lugares que vão garantir o acesso para a Série A1 em 2006. O jogo foi bastante movimentado e com resultado justo. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Neto, num chute de fora da área, abriu o placar para o São Bento aos 26 minutos. O empate aconteceu aos 31 minutos, numa penalidade máxima cometida por Márcio Santos sobre o atacante Paulinho. Na cobrança, Reginaldo bateu firme e empatou, marcando seu 12.º gol na temporada. O artilheiro da competição é Didi, do Bragantino, com 13 gols. A partir dos 15 minutos dos segundo tempo, o Bandeirante perdeu o volante Ricardo Alves, expulso por lance violento. Mesmo assim, os dois times buscaram o segundo gol, que não saiu. Ambos voltam a se enfrentar quarta-feira, mas em Sorocaba, na abertura do returno da segunda fase. Pela manhã, o Noroeste venceu o Mirassol, na casa do adversário, por 2 a 1, com dois gols do meia Luciano Bebê. Este resultado deixou o Grupo 4 bastante equilibrado. O jogo de volta também acontecerá quarta-feira. No Grupo 3, os dois jogos estão programados para terça-feira à noite: Araçatuba x Bragantino e Comercial x Juventus. Resultados da terceira rodada da segunda fase: Bragantino 1 x 0 Araçatuba; Juventus 0 x 0 Comercial; Mirassol 1 x 2 Noroeste e Bandeirante 1 x 1 São Bento. Classificação da segunda fase: Grupo 3) 1.º - Juventus, 7 pontos; 2.º - Comercial, 4; 3.º - Araçatuba, 3 (saldo de um gol negativo); e 4.º - Bragantino, 3 (saldo de dois gols negativos). Grupo 4) 1.º - São Bento, 5 pontos; 2.º - Mirassol, 4 (melhor campanha); 3.º - Noroeste, 4; e 4.º - Bandeirante, 2.