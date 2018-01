São Bento mantém 100% na Série A-2 O São Bento manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Bragantino, por 3 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). A vitória deixou o time sorocabano com 15 pontos, na liderança absoluta do Grupo 1. O Bragantino conheceu sua segunda derrota e se mantém com sete pontos, em sexto lugar. O primeiro tempo foi equilibrado e terminou sem gols. Mas logo no primeiro minuto da etapa final, o veterano Ézio abriu o placar para o time da casa, que ainda anotou mais dois gols com Zé Soares, aos 30, e Tita, aos 33 minutos. O Bragantino diminuiu aos 44 minutos, com Gaspar cobrando pênalti.