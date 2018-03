São Bento mantém liderança na A-3 O São Bento disparou na liderança do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer, em casa, o Independente, por 3 a 2, esta manhã, em Sorocaba. Com a vitória, o time de Sorocaba tem 37 pontos, quatro a mais que o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo foi até o Vale do Paraíba, onde empatou em 1 a 1 com o Taubaté. Nos pênaltis, porém, o time do técnico Pardal, há 11 jogos invicto, ficou com o ponto extra ao vencer por 3 a 2. Para completar a alegria do torcedor do São Bento, o seu grande rival, o Atlético Sorocaba tropeçou em Birigui. Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Bandeirante conseguiu empatar a partida por 2 a 2. Na disputa do ponto extra, nos pênaltis, o time da casa levou a melhor. O Galo de Sorocaba caiu para o terceiro lugar, ao lado do União Mogi e do Noroeste. O União enfrentou o Taquaritinga e depois de um empate em 1 a 1, perdeu por 3 a 2 nos pênaltis na decisão do ponto extra. O resultado não ajudou em nada o CAT, que continua em penúltimo lugar. Em Bauru, o Noroeste se reabilitou ao vencer o Oeste, por 2 a 0, mesmo placar que tinha perdido para o lanterna Internacional de Bebedouro. O Norusca acertou a contratação do técnico Toninho Moura, ex-Atlético Sorocaba, que viu a vitória do seu novo time das arquibancadas do estádio Alfredo Castilho. No duelo dos lanternas, o Garça venceu a Inter de Bebedouro por 3 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. Com a derrota, a Inter ficou ainda mais perto da Série B-1. O técnico Macalé conseguiu sua primeira vitória no comando do Jaboticabal. Jogando em casa, o Tigre derrotou o XV de Jaú por 3 a 1 e está em oitavo lugar. O XV de Piracicaba voltou a perder, desta vez, para para o Marília, fora de casa, e ficou em nono lugar. O resultado pode custar o emprego do técnico Souza. Classificação - 1) São Bento 37; 2) Flamengo 33; 3) Atlético Sorocaba, União Mogi e Noroeste 32; 6) Bandeirante 31; 7) Oeste 28; 8) Jaboticabal 26; 9) XV de Piracicaba, Taubaté e Marília 25; 12) XV de Jaú 24; 13) Independente 22; 14) Garça e Taquaritinga 21; 16) Inter de Bebedouro 8.