São Bento mantém liderança na A3 Desta vez, a sorte ajudou o São Bento, líder do Campeonato Paulista da Série A-3, com 53 pontos. Na rodada desta quinta-feira, o time perdia para o Taquaritinga até os minutos finais do jogo, quando chegou ao empate e depois, garantiu o ponto extra na cobrança de pênaltis - 2 a 1. Com isso, a equipe de Sorocaba continua na luta pelo acesso, faltando três rodadas para o término da competição. Apesar da vitória nos pênaltis, a situação do São Bento ficou mais difícil após essa rodada. O Flamengo de Guarulhos, que tem sido a grande surpresa do campeonato, voltou a vencer - 3 a 2 no Oeste de Itápolis. Com isso, manteve a vice-liderança, com 51 pontos. Em terceiro lugar está o Atlético Sorocaba, que goleou a Inter de Bebedouro, já rebaixada, por 5 a 0. O Bandeirante, quarto colocado com 48 pontos, perdeu pontos importantes ao empatar com o Garça, em casa, por 2 a 2. Para piorar, o time de Birigüi perder o ponto extra nos pênaltis: 3 a 2. Em Jaú aconteceu a maior goleada da 27ª rodada da Série A-3. O XV local goleou o XV de Piracicaba por 5 a 2, dando um passo importante para se livrar do rebaixamento. O Jaboticabal decepcionou sua torcida e perdeu para o Marília, que chegou à 5ª colocação. O Independente somou dois pontos importantes depois de empatar com o União, em Mogi das Cruzes, em 2 a 2, e vencer o adversário na cobrança de pênaltis - 1 a 0. No complemento da rodada, no Vale do Paraíba, o Taubaté venceu o Noroeste por 1 a 0. Veja todos os resultados da rodada: XV de Jaú 5 x 2 XV de Piracicaba; Bandeirante 2 (2) x 2 (3) Garça; Flamengo 3 x 2 Oeste; Taquaritinga (1) 1 x 1 (2) São Bento; Atlético Sorocaba 5 x 0 Inter de Bebedouro; Jaboticabal 0 x 3 Marília; União Mogi (0) 2 x 2 (1) Independente e Taubaté 1 x 0 Noroeste. Classificação: 1) São Bento - 53 pontos 2) Flamengo - 51 3) Atlético Sorocaba - 49 4) Bandeirante - 48 5) Marília - 43 6) XV de Piracicaba - 42 7) União Mogi e Independente - 40 9) Taubaté e Noroeste - 38 11) Oeste - 37 12) XV de Jaú e Jaboticabal - 35 14) Garça - 33 15) Taquaritinga - 32 16) Inter de Bebedouro - 8