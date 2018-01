São Bento mantém vantagem na Série A2 A 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 só serviu mesmo para Bandeirante e São Bento se consolidarem na liderança de seus respectivos grupos. Neste domingo, o time de Sorocaba empatou por 1 a 1 com o Bragantino, mas segue isolado na liderança do Grupo 2, com 36 pontos e seis de vantagem sobre o Juventus, que é o segundo colocado. O Bragantino, por sua vez, fica na terceira posição, com 25 pontos. O jogo disputado pela manhã em Bragança Paulista foi bastante equilibrado. O visitante foi melhor no primeiro tempo, mas passou sufoco no segundo. Luizinho abriu para os sorocabanos, com Didi empatando para os bragantinos. Mesmo assim, o São Bento mantém a única campanha invicta, com 11 vitórias e apenas três empates, 27 gols marcados e apenas sete sofridos. No clássico regional entre Taubaté e Guaratinguetá, à tarde, houve o único jogo sem gols da rodada. No primeiro turno, quando se enfrentaram pela quinta rodada, os arqui-rivais já haviam empatado por 1 a 1, em Guaratinguetá (SP). Com o novo empate, o Taubaté permaneceu na quinta posição, com 21 pontos, enquanto o Guará é o oitavo, com 13 pontos, no Grupo 2. A surpresa do domingo, no entanto, foi o Rio Preto, que ainda luta desesperadamente contra o rebaixamento. Jogando em casa, o alviverde venceu o Araçatuba por 1 a 0 e chegou aos 14 pontos, ficando ainda na penúltima posição do Grupo 1. Já o Araçatuba segue na terceira colocação, com 22 pontos. Confira os resultados da 14ª rodada: Botafogo 2 x 0 Francana; Oeste 7 x 0 Matonense; Bandeirante 1 x 1 Mirassol; Juventus 1 x 0 Noroeste; Flamengo 1 x 3 Nacional; Taquaritinga 1 x 2 Sertãozinho; Olímpia 0 x 3 Comercial; Rio Preto 1 x 0 Araçatuba; Bragantino 1 x 1 São Bento; e Taubaté 0 x 0 Guaratinguetá. Classificação - 1.ª fase: Grupo 1: 1.º - Bandeirante, 27 pontos; 2.º - Comercial, 24; 3.º - Araçatuba, 22; 4.º - Taquaritinga, 21; 5.º - Mirassol, 20; 6º - Botafogo, 18; 7º - Olímpia, 17 (5 vitórias); 8.º - Sertãozinho, 17 (4 vitórias); 9º - Rio Preto, 14; e 10.º - Francana, 9. Grupo 2: 1.º - São Bento, 36 pontos; 2º - Juventus, 30; 3.º - Bragantino, 25; 4.º - Nacional, 22; 5.º - Taubaté, 21; 6.º - Noroeste, 20; 7.º - Oeste, 16; 8.º - Guaratinguetá, 13; 9.º - Flamengo 9; e 10.º - Matonense, -9.