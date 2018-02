São Bento perde do Grêmio Barueri e se complica na tabela O São Bento sofreu mais uma derrota em casa no Campeonato Paulista, que o deixou em situação complicada para fugir do rebaixamento à Série A-2. Nesta quarta-feira, o time sorocabano perdeu para o Grêmio Barueri, por 1 a 0, ficando com apenas 13 pontos, em 18.º lugar. O caçula Barueri, com 20 pontos, pode comemorar a sua permanência na elite paulista, que esteve ameaçada por várias rodadas. No primeiro tempo, com os times preocupados com a marcação, os dois goleiros praticamente foram exigidos em chutes de longa distância. O empate sem gols foi sem graça e merecido. Na etapa final, o São Bento tentou ir ao ataque, mas abriu espaços para os contra-ataques do Barueri. O gol saiu aos 25 minutos, quando Pedrão foi lançado em velocidade, a defesa parou pedindo impedimento e Pedrão só desviou na saída do goleiro Rafael. Naquela altura, sem técnica, o São Bento não conseguiu evitar a derrota. Pelo menos não sofreu uma goleada vexatória, como domingo diante do Guaratinguetá, por 6 a 1. SÃO BENTO 0 X 1 GRÊMIO BARUERI São Bento - Rafael; Ferreira (Rogélio), Bruno Rocha, Claudinei Rincón e Vanderson: Matos, Éverton, Ferdinando (Denis) e Éder Richard (Tiaguinho); Elias e Washington. Técnico: João Abelha. Grêmio Barueri - Oliveira; Édson Batatais, Ricardo Vila e Dão; Fábio Bosco (Ivan), André Bilinha, Giuliano, Luciano Gigante (Júlio César) e Zeziel; Pedrão (Fabrício) e Thiago Humberto. Técnico: Sérgio Soares. Gol - Pedrão, aos 25 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Claudinei Rincón (São Bento); Júlio César e Edson Batatais (Grêmio Barueri). Árbitro - Luciano Calabietto Quilichini. Renda - R$ 11.615,00. Público - 1.296 pagantes. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).