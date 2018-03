São Bento rebaixa Flamengo na A2 O São Bento venceu o Flamengo, de Guarulhos, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O resultado assegurou o time sorocabano na liderança do Grupo 2, agora com 42 pontos, além de rebaixar o Flamengo, com apenas 10 pontos, para a Série A3, ao lado da Matonense. Os gols da vitória foram marcados por Jocimar e Carlos Alberto, um em cada tempo.