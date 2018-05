São Bento segura Avaí na Ressacada e segue invicto na Série B

O São Bento foi até Florianópolis e segurou um empate por 1 a 1 com o Avaí na tarde deste sábado, no Estádio da Ressacada, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fagner Alemão abriu o placar em cobrança de pênalti, enquanto Zé Roberto, de calcanhar, deixou tudo igual.

Com o resultado, Avaí e São Bento seguem no meio da tabela de classificação. O time de Sorocaba soma seis pontos, contra cinco da equipe catarinense. O primeiro time dentro do G-4 é o CSA, com nove.

Embalado com o triunfo por 3 a 1 contra o Juventude, o Avaí entrou em campo disposto a pressionar o São Bento. O time do técnico Geninho precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Renato foi derrubado por João Paulo e o árbitro assinalou pênalti. Fagner Alemão foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes.

O São Bento teve apenas uma oportunidade durante todo o primeiro tempo, mas foi competente e deixou tudo igual aos 12 minutos. Zé Roberto recebeu dentro da área, cortou o goleiro Aranha e deu um bonito toque de calcanhar para empatar.

A partir daí, o Avaí cresceu e fez uma verdadeira blitz para cima do São Bento, cujo goleiro Rodrigo Viana saiu como grande herói. Ele fez defesas importantes para assegurar o empate como no arremate de Rodrigão e no desvio de Rômulo, após chute cruzado do lateral Capa.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. Sem conseguir ficar com a bola nos pés, o São Bento optou por se fechar, abafando a pressão exercida pela equipe de Geninho. A primeira boa chance foi apenas aos 26 minutos. Capa cruzou e Getúlio completou para fora.

Antes do apito final, Rodrigo Viana consagrou a grande atuação com uma grande defesa de mão trocada na tentativa de Luanzinho. A bola desviou na defesa do São Bento, antes do milagre do goleiro.

Na próxima rodada, o São Bento enfrenta o Oeste no sábado, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). No mesmo dia e horário, o Avaí faz o clássico diante do Figueirense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 1 SÃO BENTO

AVAÍ - Aranha; Fagner Alemão, Betão e Airton; Guga, Judson, Pedro Castro (Luanzinho), Renato (Getúlio) e Capa; Romulo e Rodrigão (Beltrán). Técnico: Geninho.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Éverton Silva (Doriva), João Paulo, Luizão e Paulinho (Marcelo Cordeiro); Dudu Vieira, Fábio Bahia, Rodolfo (Walterson), Lucas Crispim e Everaldo; Zé Roberto. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Fagner Alemão (pênalti), aos 9, e Zé Roberto, aos 12 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Airton e Luanzinho (Avaí); Zé Roberto e Doriva (São Bento).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 84.774,00.

PÚBLICO - 4.029 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).