São Bento tenta se manter 100% na A2 Tentando manter 100% de aproveitamento, o São Bento recebe a Internacional de Limeira neste sábado, às 16 horas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida, válida pelo grupo 2, acontece no estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O técnico Zé Humberto já tem a tática para ser utilizada e, assim, conseguir manter o bom retrospecto do São Bento. "A união desse grupo está sendo o diferencial no Paulista. Cada partida é uma decisão e não será diferente diante da Inter", afirmou o treinador do time de Sorocaba, que tem seis pontos ganhos - a equipe de Limeira está com 4. A rodada será completada no domingo, com a realização de outros cinco confrontos. O jogo entre Bragantino e São José foi cancelado pela Federação Paulista de Futebol, por causa da interdição do estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Confira as partidas de domingo: Araçatuba x Rio Preto, Francana x Botafogo, Comercial x Taquaritinga, Flamengo x Matonense e Taubaté x Nacional.