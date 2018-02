São Bento tenta vencer o Juventus para afastar crise O São Bento busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista contra o Juventus, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Após quatro rodadas, o time sorocabano possui apenas dois pontos no 16.º lugar e qualquer resultado que não seja uma vitória pode culminar em uma crise no clube. Já a equipe da capital espera surpreender e se afastar da zona de rebaixamento. Hoje ocupa a 14.ª posição, com três pontos, vindo de três derrotas seguidas. O técnico do São Bento, Freddy Rincón, ficou satisfeito com a atuação de seus comandados nos últimos dois jogos - empates contra América (1 a 1) e Ponte Preta (2 a 2). Dessa forma, ele anunciou que não fará mudanças na formação titular e esbanjou confiança. ?Se vencermos esse jogo, vamos pular para cinco pontos e poderemos brigar por objetivos maiores no Paulistão?. No Juventus, o técnico Edu Marangon ainda não engoliu a derrota de 1 a 0 para o América, em casa no último sábado. Ele na deverá fazer muitas mudanças, mas exigiu mais empenho dos atletas. ?Não gostei da apatia dos meus jogadores contra o América. Tomamos o gol e nos retraímos. Isso não pode mais acontecer?, comentou. O time terá a volta do atacante Nunes, que cumpriu suspensão. Ele briga por uma vaga com Rafael Silva. Ficha técnica: São Bento x Juventus São Bento - Rafael; Emerson, Fábio Lima, Rogélio e Patrick; Everton, Thiago Almeida, Denis e Michel; Roberto Santos e Davi. Técnico: Freddy Rincón. Juventus - Deola; Tiago, Max Sandro, Reginaldo e Ivan; Jean, Léo Mineiro, Naves e Renatinho; Rafael Silva (Nunes) e João Paulo. Técnico: Edu Marangon. Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Horário - 20h30. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).