São Bento vence clássico de Sorocaba O São Bento venceu o Atlético, por 3 a 1, no dérbi sorocabano, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, assumindo a liderança isolada do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2. O líder, agora, tem 14 pontos, um a mais que o rival, que é o vice-líder. Apesar do aparente equilíbrio, o São Bento aproveitou os rápidos contra-ataques para marcar seus gols. Os três saíram quase ao mesmo tempo. O primeiro após uma cobrança de pênalti de Nenê, que o goleiro Wanderson defendeu, mas o rebote foi aproveitado pelo estreante Correia. Ele mesmo ampliou aos 30 minutos, quando recebeu o cruzamento que não foi interceptado pelo zagueiro e chutou forte. Um minuto depois, outro rápido ataque pelo lado direito e após o cruzamento Gilsinho, na pequena área, esticou o pé para empurrar para as redes. No começo do segundo tempo, André Alves, cobrando falta, descontou aos 10 minutos para o Atlético. A bola desviou na barreira, enganando o goleiro Nando. O Sorocaba teve chance de marcar o segundo gol, aos 30 minutos, quando Ricardo Xavier desperdiçou pênalti, ao chutar nas mãos de Nando. O pênalti foi inventado pelo juiz Romildo Correa. Antes disso, ele já tinha expulsado dois jogadores do São Bento: Tita por reclamação e Alexandre Silva, que teria cometido o pênalti. Ficha Técnica: Atlético Sorocaba: Wanderson; Márcio Rocha, Fábio Garcia (Dedé) e Adelmo (Webster); Alemão, Luciano Henrique, Pereira, Chocolate (Cássio) e André Alves; Ricardo Xavier e Nilson. Técnico: João Martins. São Bento: Nando; Toco, André Luís, Clodoaldo e Tita; Odair, Buti (André Oliveira), Alexandre Silva e Nenê (Juninho Paraná); Renato Correia (Vagão) e Gilsinho. Técnico: Abelha. Gols: Correia aos 23 e 30; Gilsinho aos 31 minutos do primeiro tempo; André Alves aos 10 minutos do segundo. Juiz: Romildo Correa. Cartão amarelo: Fábio Garcia, Ricardo Xavier, Alexandre Silva, Luciano Henrique, André Oliveira, André Alves e André Luis. Cartão vermelho: Alexandre Silva e Tita. Local: Estádio Walter Ribeiro.